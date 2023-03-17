Полковник Макгрегор: США на протяжении восьми лет готовили ВСУ к ударам по России

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские военные инструкторы на протяжении восьми лет готовили Вооружённые силы Украины (ВСУ) к атакам на российские регионы, следует из заявления бывшего советника Минобороны США полковника Дугласа Макгрегора.

В своих соцсетях он отметил, что в Вашингтоне никто не задумывался, к каким последствиям приведут агрессивные шаги Украины и НАТО.

"США решили создать украинскую армию, целью которой является нанесение вреда России", — подчеркнул Макгрегор.

По его словам, Вашингтону потребовалось восемь лет на реализацию этого плана.

Полковник добавил, что в случае полномасштабного вооружённого конфликта между США и Россией американская армия столкнётся с большими потерями. Как пояснил экс-советник Пентагона, современные системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ способны справиться с мощной военной авиацией США.