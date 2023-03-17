Американские военные инструкторы на протяжении восьми лет готовили Вооружённые силы Украины (ВСУ) к атакам на российские регионы, следует из заявления бывшего советника Минобороны США полковника Дугласа Макгрегора.
В своих соцсетях он отметил, что в Вашингтоне никто не задумывался, к каким последствиям приведут агрессивные шаги Украины и НАТО.
"США решили создать украинскую армию, целью которой является нанесение вреда России", — подчеркнул Макгрегор.
По его словам, Вашингтону потребовалось восемь лет на реализацию этого плана.
Полковник добавил, что в случае полномасштабного вооружённого конфликта между США и Россией американская армия столкнётся с большими потерями. Как пояснил экс-советник Пентагона, современные системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ способны справиться с мощной военной авиацией США.
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