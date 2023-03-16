Fox News: полковник Дуглас Макгрегор проинформировал, что США не по карману война с Россией

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник армии США в отставке и бывший советник Белого дома Дуглас Макгрегор уверен, что США не по карману война с Россией.

Он отметил в беседе с Такером Карлсоном в эфире Fox News, что даже такие известные американские СМИ, как New York Times и Washington Times, уже начинают писать правду об украинском конфликте. Макгрегор указал на тот факт, что ВС России ликвидировали в ходе спецоперации три отдельные армии, "поднятые украинцами".

Полковник напомнил, что Москва просила Вашингтон отказаться от идеи ввести в НАТО Украину, но США проигнорировали просьбу. Теперь же Россия защищает свои интересы.

Макгрегор ответил на вопрос ведущего о вероятной войне с Россией:

"Что же, мы не сможем её себе позволить. Нам не по карману война против России. Можно даже не включать Китай. Это невозможно. Мы на пути к банкротству. Американцы это чувствуют. Спасение банков не произойдёт, как это было раньше".