ТАСС: штурмовики ВС России уверенно продвигаются на Марьинском направлении

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения российских войск уверенно продвигаются на Марьинском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. Расчётами реактивной системы залпового огня уничтожены три опорных пункта украинских националистов.

Продвижение российских штурмовиков проходит при огневой поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса.

"На Марьинском направлении артиллерийские подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса с применением реактивных систем залпового огня бесствольной артиллерии уничтожили три опорных пункта Вооружённых сил Украины", — сообщил Бигма в беседе с ТАСС.

Кроме того, на Авдеевском направлении российские бойцы одержали верх в контрбатарейной борьбе и уничтожили позицию противника с живой силой и 152-мм пушкой "Гиацинт-Б".