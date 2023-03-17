Подразделения российских войск уверенно продвигаются на Марьинском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. Расчётами реактивной системы залпового огня уничтожены три опорных пункта украинских националистов.
Продвижение российских штурмовиков проходит при огневой поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса.
"На Марьинском направлении артиллерийские подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса с применением реактивных систем залпового огня бесствольной артиллерии уничтожили три опорных пункта Вооружённых сил Украины", — сообщил Бигма в беседе с ТАСС.
Кроме того, на Авдеевском направлении российские бойцы одержали верх в контрбатарейной борьбе и уничтожили позицию противника с живой силой и 152-мм пушкой "Гиацинт-Б".
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