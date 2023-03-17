МО: мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода, сообщили в Минобороны страны.

Как подчеркнули в военном ведомстве, российские бойцы работали по живой силе противника и по укрепрайонам ВСУ.

"Расчёт состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьёмся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнём наших ребят, спасли два взвода пехоты", — рассказал боец ВС России в видео, опубликованном Министерством обороны страны.

По его словам, расчётами миномёта удалось уничтожить вражеский танк и около 15 человек живой силы ВСУ.