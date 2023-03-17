Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода, сообщили в Минобороны страны.
Как подчеркнули в военном ведомстве, российские бойцы работали по живой силе противника и по укрепрайонам ВСУ.
"Расчёт состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьёмся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнём наших ребят, спасли два взвода пехоты", — рассказал боец ВС России в видео, опубликованном Министерством обороны страны.
По его словам, расчётами миномёта удалось уничтожить вражеский танк и около 15 человек живой силы ВСУ.
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