Стратегические ядерные бомбардировщики американских ВВС продолжают провокации у российских границ. Накануне самолёт, способный нести ядерное оружие, отрепетировал атаку на Балтийский флот РФ и Калининград.
Как следует из данных международного сервиса Radarbox, бомбардировщик лёг на ударный курс и приблизился на 200 км к российскому эксклаву в Европе.
Ранее самолёты B-52H уже симулировали атаку на базу ВМФ РФ под Санкт-Петербургом и тренировались наносить удар по Ирану.
Согласно информации зарубежных СМИ, "легендой нынешних учений является прорыв ПВО и нанесение ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктурным объектам России, а также отработка взаимодействия ВВС стран НАТО".
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