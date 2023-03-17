Стратегический ядерный бомбардировщик B-52H США отработал удар по Балтфлоту и Калининграду

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стратегические ядерные бомбардировщики американских ВВС продолжают провокации у российских границ. Накануне самолёт, способный нести ядерное оружие, отрепетировал атаку на Балтийский флот РФ и Калининград.

Как следует из данных международного сервиса Radarbox, бомбардировщик лёг на ударный курс и приблизился на 200 км к российскому эксклаву в Европе.

Ранее самолёты B-52H уже симулировали атаку на базу ВМФ РФ под Санкт-Петербургом и тренировались наносить удар по Ирану.

Согласно информации зарубежных СМИ, "легендой нынешних учений является прорыв ПВО и нанесение ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктурным объектам России, а также отработка взаимодействия ВВС стран НАТО".