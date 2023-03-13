Американский B-52H учебно разбомбил Иран

Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США, носивший позывной NOBLE71 провел имитацию ракетно-ядерной атаки на Иран после аналогичной имитации атаки на Россию под Санкт-Петербургом.

Как отмечают "Главные новости Ирана", имеющий право на несения ядерного оружия борт "вышел на курс боевого применения крылатых ракет с ядерной БЧ, после чего начал возвращение".

Военные эксперты делают выводы о проведении B-52H очередного виртуального пуска крылатых ядерных ракет — как это было под Петербургом, а ранее — у Крыма, Калининграда, Ростовской области, и т. д.

"В регионе также замечена высокая активность самолетов-разведчиков США — скорее всего, они отслеживали возможную работу ПВО Ирана и фиксировали "успешность" виртуального удара по Тегерану" — добавляют специалисты.

Добавим, что в 2021 году издание Politico со ссылкой на Пентагон уведомило, что США "направили два B-52H на Ближний Восток — чтобы напугать иранское правительство".

Военные эксперты "Репортёра" в свою очередь отметили — у Ирана есть собственные ЗРК, способные сбить B-52H — это установки Bavar-373, Khordad-15, Khordad-3 и Mersad.

Также Иран сразу после окончания санкций заказал у России экспортный вариант самолетов Су-35 — считающихся "лучшими в мире".