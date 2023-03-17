РВ: морпехи ВС РФ ворвались в окопы ВСУ под Угледаром и уничтожили боевиков

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ ворвались в окопы вооружённых сил Украины (ВСУ) под Угледаром и уничтожили боевиков. Об этом сообщают в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".

Репортёры также публикуют видео из окопа врага, снятое российскими морпехами сразу после штурма опорного пункта в лесополосе. Редакция не размещает его в статье по этическим причинам. На кадрах видно несколько уничтоженных боевиков, которые не пожелали сдаться.

Морская пехота ТОФ продолжает штурмовать позиции врага на Южнодонецком направлении, добавили военкоры.

Ранее в Сети появилось видео подвига российского мобилизованного, который сумел в одиночку захватить траншею противника и уничтожить троих боевиков ВСУ.