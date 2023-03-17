Политолог: ВС РФ решат задачи на Украине в течение года, военное положение не потребуется

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия в течение года решит задачи спецоперации, поставленные президентом страны Владимиром Путиным, поэтому военное положение не потребуется. Такое мнение выразил политолог Александр Сухарь.

В интервью rostovgazeta.ru он напомнил, что ВС России проводят специальную военную операцию (СВО), в ходе которой нет необходимости утверждать военное положение. По его словам, в российских регионах могут быть объявлены лишь различные уровни реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Вводить военное положение и политически, и юридически некорректно", — подчеркнул эксперт.

Как пояснил специалист, Россия в течение года выполнит все задачи в рамках СВО, если коллективный Запад не будет осуществлять различные провокации.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва и Киев находятся на пороге серьёзных событий, которые будут разворачиваться не в пользу Украины.