Российская армия в течение года решит задачи спецоперации, поставленные президентом страны Владимиром Путиным, поэтому военное положение не потребуется. Такое мнение выразил политолог Александр Сухарь.
В интервью rostovgazeta.ru он напомнил, что ВС России проводят специальную военную операцию (СВО), в ходе которой нет необходимости утверждать военное положение. По его словам, в российских регионах могут быть объявлены лишь различные уровни реагирования на чрезвычайные ситуации.
"Вводить военное положение и политически, и юридически некорректно", — подчеркнул эксперт.
Как пояснил специалист, Россия в течение года выполнит все задачи в рамках СВО, если коллективный Запад не будет осуществлять различные провокации.
Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва и Киев находятся на пороге серьёзных событий, которые будут разворачиваться не в пользу Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.