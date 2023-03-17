Украинский мальчик с автоматом в руках замечен под Артёмовском: "Я уже на войне"

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под Артёмовском водитель автомобиля встретил мальчика, который шёл по обочине с автоматом в руках. Мужчина спросил ребёнка, куда тот направляется: на войну или ещё куда. Ответ мальчика заставил водителя замолчать и продолжить путь.

"Я уже на войне", — сказал несовершеннолетний.

Видеозапись разговора опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

Ситуация в Артёмовске для Вооружённых сил Украины стремительно ухудшается: армия несёт большие потери и испытывает нехватку снарядов и медикаментов. Тем не менее, украинский лидер Владимир Зеленский принял решение продолжать удерживать город. Запад всё больше сомневается в целесообразности решения Киева удерживать Артёмовск любыми силами. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, предпосылок для скорого вывода украинских войск из города не наблюдается.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает войска с белорусской границы в Артёмовск, поскольку не верит в возможность нападения со стороны Белоруссии.