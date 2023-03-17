ВСУ снимают части с белорусской границы и перебрасывают их в Артёмовск, Угледар и Купянск

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование украинской армии отводит части ВСУ от белорусской границы, поскольку не верит в то, что Минск вступит в конфликт.

"Подразделения перебрасываются на наиболее сложные участки фронта", — отмечается в Telegram-канале "Иди и смотри".

По данным источника, 47-я бригада ВСУ и подразделения Нацгвардии будут переброшены на Артёмовское, Угледарское и Купянское направления.