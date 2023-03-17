Командование украинской армии отводит части ВСУ от белорусской границы, поскольку не верит в то, что Минск вступит в конфликт.
"Подразделения перебрасываются на наиболее сложные участки фронта", — отмечается в Telegram-канале "Иди и смотри".
По данным источника, 47-я бригада ВСУ и подразделения Нацгвардии будут переброшены на Артёмовское, Угледарское и Купянское направления.
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