Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дмитрий Назаров заявил о возвращении в Россию: "Будем творить"
Штурмовики ЧВК "Вагнер" показали, как выглядит АЗОМ изнутри
Минфин США: потолок цен на нефть из России может выйти Западу боком
Песков: вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается
Нидерланды пообещали передать Украине тральщики и радары для обнаружения БПЛА
Рогов: в результате взрыва, прогремевшего в Мелитополе, пострадали два человека
В Уфе вместо упавшего с недостроенной мечети "Ар-Рахим" купола отольют новый
Политолог Олейник: в драме с Киево-Печёрской лаврой может быть замешан Байден
Рогов сообщил о теракте в центре Мелитополя: в машине сработало взрывное устройство

Гагин: завод АЗОМ в Артёмовске может стать для ВСУ новой "Азовсталью"

0:56
Силовые структуры

Территорию Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) от боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) возможно придётся зачищать по тому же сценарию, что использовался на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Такое мнение выразил сегодня военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин в беседе с ТАСС.

Гагин: завод АЗОМ в Артёмовске может стать для ВСУ новой "Азовсталью"

Он объяснил, что завод АЗОМ — большое предприятие с мощной подземной инфраструктурой. И по сложности штурма — это можно сравнить с "Азовсталью".

Коммуникации завода могут уходить на глубину до нескольких сотен метров. В таких условиях штурмовать и выбивать противника совершенно необязательно, его можно блокировать и предложить сдаться в плен, объяснил Гагин.

Ранее появилась информация, что в промзоне Артёмовска могут быть заблокированы порядка 500 боевиков ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Белграде потребовали побыстрее ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.

Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России
РВ: появились доказательства возможного расстрела военного ВС РФ боевиками ВСУ
Украинские боевики захватили российского военного в плен
Польша готовится к прямому столкновению с Россией — Басурин
Симоньян заподозрили в том, что она католичка из-за перекрестия слева направо
Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Последние материалы
США намерены воевать с Китаем. В роли Украины будут Австралия и Филиппины
"Мы идём в тишине по убитой весне"
Исихазм - дзен по-европейски или истинный путь к богопознанию?
Гагин: завод АЗОМ в Артёмовске может стать для ВСУ новой "Азовсталью"
Штурмовики ЧВК "Вагнер" показали, как выглядит АЗОМ изнутри
Минфин США: потолок цен на нефть из России может выйти Западу боком
Песков: вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается
Нидерланды пообещали передать Украине тральщики и радары для обнаружения БПЛА
Париж долго не мог забыть визит Петра I
Рогов: в результате взрыва, прогремевшего в Мелитополе, пострадали два человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников