Гагин: завод АЗОМ в Артёмовске может стать для ВСУ новой "Азовсталью"

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Территорию Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) от боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) возможно придётся зачищать по тому же сценарию, что использовался на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Такое мнение выразил сегодня военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин в беседе с ТАСС.

Он объяснил, что завод АЗОМ — большое предприятие с мощной подземной инфраструктурой. И по сложности штурма — это можно сравнить с "Азовсталью".

Коммуникации завода могут уходить на глубину до нескольких сотен метров. В таких условиях штурмовать и выбивать противника совершенно необязательно, его можно блокировать и предложить сдаться в плен, объяснил Гагин.

Ранее появилась информация, что в промзоне Артёмовска могут быть заблокированы порядка 500 боевиков ВСУ.