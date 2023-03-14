Территорию Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) от боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) возможно придётся зачищать по тому же сценарию, что использовался на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Такое мнение выразил сегодня военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин в беседе с ТАСС.
Он объяснил, что завод АЗОМ — большое предприятие с мощной подземной инфраструктурой. И по сложности штурма — это можно сравнить с "Азовсталью".
Коммуникации завода могут уходить на глубину до нескольких сотен метров. В таких условиях штурмовать и выбивать противника совершенно необязательно, его можно блокировать и предложить сдаться в плен, объяснил Гагин.
Ранее появилась информация, что в промзоне Артёмовска могут быть заблокированы порядка 500 боевиков ВСУ.
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