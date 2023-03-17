Чешские наёмники избили своего же за высказывание об Украине

Наёмники из Чехии, воюющие на стороне ВСУ, избили своего же за то, что он назвал Украину коррумпированной страной. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Чешского наёмника, которого избивают, опознали как Матуша Булиржа. Досталось ему от товарищей после слов о том, что большая часть западной помощи не доходит до передовой.

Булирж "обсудил" ситуацию с поставками вооружения НАТО в соцсетях с чешским депутатом Томасом Здеховским и другими наёмниками. Спустя некоторое время фото переписки слили в чат с его коллегами по месту расположения на Украине.

Ранее солдат десантно-штурмовой бригады ВСУ вступился за комбата "Купола", которого понизили в должности за интервью Washington Post.