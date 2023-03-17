Руденко: ВСУ снова применили химическое оружие под Лиманом, но ядовитое облако накрыло их самих

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вчера снова применили химическое оружие на Краснолиманском направлении, однако в этот раз что-то пошло не по плану, рассказал военный журналист Андрей Руденко.

По его словам, боевики ВСУ сбросили с квадрокоптеров химические боеприпасы по позициям подразделений российских военных. Но в связи с изменением направления ветра ядовитое облако снесло на позиции самих ВСУ.

По данным радиоперехвата, украинское командование экстренно эвакуировало поражённый личный состав и пытается не допустить распространения этой информации, сообщил военкор.

Он также пишет, что все эвакуированные получили химические ожоги дыхательных путей и слизистой оболочки глаз. Тяжёлых доставили вертолётами в Харьков.

Скорее всего, в качестве яда была использована синильная кислота, при воздействии которой на организм человека нарушается метаболизм и наступает кислородное голодание с последующим летальным исходом, добавил репортёр.