Вооружённые силы Украины (ВСУ) вчера снова применили химическое оружие на Краснолиманском направлении, однако в этот раз что-то пошло не по плану, рассказал военный журналист Андрей Руденко.
По его словам, боевики ВСУ сбросили с квадрокоптеров химические боеприпасы по позициям подразделений российских военных. Но в связи с изменением направления ветра ядовитое облако снесло на позиции самих ВСУ.
По данным радиоперехвата, украинское командование экстренно эвакуировало поражённый личный состав и пытается не допустить распространения этой информации, сообщил военкор.
Он также пишет, что все эвакуированные получили химические ожоги дыхательных путей и слизистой оболочки глаз. Тяжёлых доставили вертолётами в Харьков.
Скорее всего, в качестве яда была использована синильная кислота, при воздействии которой на организм человека нарушается метаболизм и наступает кислородное голодание с последующим летальным исходом, добавил репортёр.
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