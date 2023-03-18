Генштаб ВСУ озвучил подробности вечерней атаки беспилотников ВС РФ "Герань-2"

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вечерняя атака российских дронов-камикадзе "Герань-2" на критическую инфраструктуру Украины проводилась со стороны Азовского моря и Брянской области РФ, заявили в Генштабе ВСУ.

Несмотря на то что украинское командование сообщило об уничтожении 11 из 16 ударных беспилотников, местные СМИ писали о нескольких взрывах в Днепропетровской, Ровенской, Тернопольской и Львовской областях.

Если слова представители ВСУ об сбитых БПЛА хотя бы частично правда, это может означать, что ВС РФ с помощью беспилотников вновь выявляли места расположения украинских средств противовоздушной обороны, а значит скоро будет проведена очередная массированная ракетная атака.

Ранее о новой российской тактике нанесения ударов по территории Украины заявил американский военный эксперт.