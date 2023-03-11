Командование российской армии сменило тактику ракетных ударов по территории Украины, чтобы обойти противовоздушную оборону ВСУ, заявил американский военный эксперт Дуглас Барри.
Для этого атака наносится одновременно дозвуковыми крылатыми ракетами, высокоскоростными аэробалистическими комплексами "Кинжал", и применяется некоторое количество ложных целей.
"За последние шесть месяцев наметилась тенденция к увеличению промежутков между ракетными налётами, но когда они наносятся, одновременно используется больше ракет, чтобы обороне было труднее перехватить их все", — пояснил Барри в интервью агентству CNN.
Он отметил, что этот шаг Минобороны РФ был вынужденным, так Украина продолжает модернизировать собственные ПВО с помощью западных союзников.
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