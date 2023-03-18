Армия Украины столкнулась с массированными атаками "Ланцетов" в Запорожье: подробности

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения 44-й артиллерийской бригады и 19-й реактивной бригады ВСУ в районе Доброполья и Новогригоровки с 14 марта сильно сократили передвижение техники из-за ударов "Ланцетов".

Как сообщает телеканал RT, пойти на это пришлось из-за массированного применения барражирующих боеприпасов в глубине обороны ВСУ. Уничтожены орудия M777, "Гиацинт-Б", Д-20, реактивные системы залпового огня "Град", тяжёлые автомобили для подвоза боекомплекта с экипажами поражались на расстоянии в 25-30 километров от места запуска российских дронов-камикадзе.

Помимо ударов "Ланцетами" по артподразделениям ВСУ, их активно применяют по уже развёрнутым для стрельбы гаубицам киевского режима. Киев теперь вынужден постоянно выбирать между риском стрельбы с одной позиции и постоянным перемещением. Дополнительно боевикам приходится отвлекать силы на маскировку и оборудование позиций защитой.

По предварительной информации, из-за применения БПЛА ствольная и ракетная артиллерия националистов ограничена в возможностях: не может вести огонь в течение продолжительного времени, накапливать боеприпасы и концентрировать силы в одном месте. Всё это снижает эффективность артогня.

После удара "Ланцетами" на Запорожском направлении большая часть целей, включая бронетехнику, тягачи и орудия, списывается.