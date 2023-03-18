Самоубийственная атака: кадры разгрома ВСУ на Запорожском фронте

Украинская армия на Запорожском фронте пошла в настоящую самоубийственную атаку.

Кадры разгрома ВСУ предоставило издание "Русская Весна", ссылаясь на подробности разведчиков 42-й мотострелковой дивизии.

Под городом Орехов в Пологовском районе Запорожской области киевский режим бросил на убой в лобовую атаку на позиции ВС РФ роту пехоты и бронегруппу.

Националисты смогли подойти на 500 метров и оказались с двух сторон под огнём. Спереди по ним ударили танки и артиллерия, а с фланга российские бойцы ударили противотанковыми ракетами,.

Три единицы техники ВСУ были уничтожены, ещё одну подбили, ликвидированы до двух взводов личного состава. Оставшиеся бандеровцы были вынуждены бежать под огнем российской армии, однако убежать смогли далеко не все, сообщает издание.