В результате обстрела в Часовом Яре под Артёмовском (Бахмутом) пострадали граждане Польши. Об этом сообщил в своём Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, снаряд попал в микроавтобус, в котором два польских "волонтёра" привезли гуманитарную помощь. Оба получили ранения, один эвакуирован в Днепр, добавил представитель Киева.
Ранее поступила информация, что российские военные нанесли удар по расположению иностранных наёмников в городе Запорожье. Десятки элитных боевиков и инструкторов НАТО уничтожены, сообщил политик Владимир Рогов.
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Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.