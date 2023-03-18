Геращенко: граждане Польши получили ранения под Артёмовском

В результате обстрела в Часовом Яре под Артёмовском (Бахмутом) пострадали граждане Польши. Об этом сообщил в своём Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, снаряд попал в микроавтобус, в котором два польских "волонтёра" привезли гуманитарную помощь. Оба получили ранения, один эвакуирован в Днепр, добавил представитель Киева.

Ранее поступила информация, что российские военные нанесли удар по расположению иностранных наёмников в городе Запорожье. Десятки элитных боевиков и инструкторов НАТО уничтожены, сообщил политик Владимир Рогов.