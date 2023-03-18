Военкор опубликовал кадры боя русского героя Мальцева крупным планом с двух ракурсов

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент "КП" Александр Коц опубликовал новые кадры боя русского героя — мобилизованного из Санкт-Петербурга Александра Мальцева, во время которого он в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и уничтожил троих боевиков, не пожелавших сдаться. Ещё двоих он взял в плен.

Ранее редакция уже публиковала видео этого боя под Кременной, но теперь представлены уникальные кадры крупным планом с двух ракурсов. Сам штурмовик с позывным "Кубань" погиб через три дня после этого.

Как рассказали друзья бойца, он родом из города Лабинска в Краснодарском крае, там живёт и вся его семья. По словам знакомых, Александр был человеком с "большим сердцем", доброта всегда была при нём, несмотря на ситуации.