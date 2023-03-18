В Сети появились новые кадры и подробности подвига российского мобилизованного Александра Мальцева с позывным "Кубань", который в одиночку захватил траншею боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) и взял пленных. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
Как рассказал командир штурмовой роты 488-го полка 144-й дивизии Сергей Легостаев, Мальцев командовал отделением разведки. Он был толковым и грамотным, знал, зачем пришёл на спецоперацию. Любую поставленную задачу он выполнял, даже если для этого приходилось серьёзно поработать.
Мальцев призывался из Санкт-Петербурга. И это был не первый бой 47-летнего мобилизованного.
На новых кадрах, снятых с беспилотника с другого ракурса, видно, как боец пробирается в окоп противника с фланга. Все его движения отточены до автоматизма, он зря не расходует патроны, продвигается медленно и скрытно.
В неравном бою русский герой один захватил опорный пункт ВСУ, уничтожил троих боевиков, не пожелавших сдаться, а ещё двоих взял в плен.
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