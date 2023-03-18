РВ: появились новые кадры и подробности подвига Александра Мальцева, захватившего опорник ВСУ

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились новые кадры и подробности подвига российского мобилизованного Александра Мальцева с позывным "Кубань", который в одиночку захватил траншею боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) и взял пленных. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Как рассказал командир штурмовой роты 488-го полка 144-й дивизии Сергей Легостаев, Мальцев командовал отделением разведки. Он был толковым и грамотным, знал, зачем пришёл на спецоперацию. Любую поставленную задачу он выполнял, даже если для этого приходилось серьёзно поработать.

Мальцев призывался из Санкт-Петербурга. И это был не первый бой 47-летнего мобилизованного.

На новых кадрах, снятых с беспилотника с другого ракурса, видно, как боец пробирается в окоп противника с фланга. Все его движения отточены до автоматизма, он зря не расходует патроны, продвигается медленно и скрытно.

В неравном бою русский герой один захватил опорный пункт ВСУ, уничтожил троих боевиков, не пожелавших сдаться, а ещё двоих взял в плен.