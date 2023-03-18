Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают колонны бронетехники к Артёмовску (Бахмуту). На трассе Т0504 в районе Константиновки у автозаправки были замечены бронеавтомобили иностранного производства. Видео, снятое украинскими боевиками, публикуют военные корреспонденты "Русской Весны".
Репортёры отмечают, что часть пути колонны едут по обстреливаемой трассе, а потом движутся по также простреливаемым просёлочным дорогам. До места назначения доезжают не все.
Ранее в Сети также появились кадры с военной техникой, движущейся, предположительно, в направлении Артёмовска. Переброска резервов может указывать на подготовку к контрнаступлению.
Вчера инсайдерский Telegram-канала "Резидент" написал, что ВСУ будут готовы нанести удар в Бахмуте в среду-четверг на следующей неделе.
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