РВ: ВСУ перебрасывают колонны бронетехники к Бахмуту по простреливаемым дорогам

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают колонны бронетехники к Артёмовску (Бахмуту). На трассе Т0504 в районе Константиновки у автозаправки были замечены бронеавтомобили иностранного производства. Видео, снятое украинскими боевиками, публикуют военные корреспонденты "Русской Весны".

Репортёры отмечают, что часть пути колонны едут по обстреливаемой трассе, а потом движутся по также простреливаемым просёлочным дорогам. До места назначения доезжают не все.

Ранее в Сети также появились кадры с военной техникой, движущейся, предположительно, в направлении Артёмовска. Переброска резервов может указывать на подготовку к контрнаступлению.

Вчера инсайдерский Telegram-канала "Резидент" написал, что ВСУ будут готовы нанести удар в Бахмуте в среду-четверг на следующей неделе.