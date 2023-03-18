Военные ВС РФ с помощью беспилотника поймали наводчика ВС Украины

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Девятая гвардейская артиллерийская бригада ВС России задержала наводчика боевиков ВСУ. Он передвигался на велосипеде в непосредственной близости от позиций российских войск и снимал военную технику и укрепления на камеру мобильного телефона. Его удалось выявить при помощи беспилотника. Сначала наводчика "вели" вдоль дороги, а затем уже оперативная группа задержала злоумышленника.

Недавно в Херсонской области также задержали наводчика, который пересылал боевикам ВСУ данные о расположении частей армии РФ. Информатор через мессенджеры пересылал своим кураторам данные о ВС России, а также грозился "убивать русских". После задержания злоумышленник раскаялся в содеянном.