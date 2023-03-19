В мире начинается религиозная война. Зачем это делается и кто за этим стоит, объяснил военный корреспондент Александр Сладков.
В Сети разлетелось видео, на котором боевики ВСУ сжигают Коран и режут на нём сало. Ритуальные кадры, сделанные напоказ, вызвали резонанс.
"Киев намеренно принялся за войну с религиями. Это команда из Вашингтона. Едва на Украине до народа доходит весь ужас происходящего, ему открывают ещё один этаж вниз, к кипящим котлам. США повышают уровень ненависти к Украине. Вот-вот — и с Украиной не захотят мириться и даже не захотят разговаривать. Начнётся реальная война на обнуление", — уверен Сладков.
Он отметил, что США такой исход необходим, а Украина не должна рассчитывать на варианты выживания, только если Вашингтон проявит милость.
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