Военкор Сладков заявил, что США намеренно повышают уровень ненависти к Украине, развязывая войну с религиями

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В мире начинается религиозная война. Зачем это делается и кто за этим стоит, объяснил военный корреспондент Александр Сладков.

В Сети разлетелось видео, на котором боевики ВСУ сжигают Коран и режут на нём сало. Ритуальные кадры, сделанные напоказ, вызвали резонанс.

"Киев намеренно принялся за войну с религиями. Это команда из Вашингтона. Едва на Украине до народа доходит весь ужас происходящего, ему открывают ещё один этаж вниз, к кипящим котлам. США повышают уровень ненависти к Украине. Вот-вот — и с Украиной не захотят мириться и даже не захотят разговаривать. Начнётся реальная война на обнуление", — уверен Сладков.

Он отметил, что США такой исход необходим, а Украина не должна рассчитывать на варианты выживания, только если Вашингтон проявит милость.