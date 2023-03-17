Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за взятие в плен военного ВСУ, сжёгшего Коран

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова прокомментировал произошедший в Швеции акт сожжения Корана. В своём Telegram-канале он написал, что готов объявить награду в десять миллионов рублей за взятие в плен военного ВСУ, который причастен к этому преступлению.

Чеченский президент пообещал пять миллионов рублей за ликвидацию боевика. Десять миллионов рублей он готов выплатить за взятие военного живым.

"Когда бы это ни произошло — сегодня, завтра, через год, — деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу. Деньги будут переданы в полном объёме", — сказал чеченский лидер.

Ранее Кадыров заявил о наказании военных, глумившихся над Кораном.