Глава Чечни Рамзан Кадыров снова прокомментировал произошедший в Швеции акт сожжения Корана. В своём Telegram-канале он написал, что готов объявить награду в десять миллионов рублей за взятие в плен военного ВСУ, который причастен к этому преступлению.
Чеченский президент пообещал пять миллионов рублей за ликвидацию боевика. Десять миллионов рублей он готов выплатить за взятие военного живым.
"Когда бы это ни произошло — сегодня, завтра, через год, — деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу. Деньги будут переданы в полном объёме", — сказал чеченский лидер.
Ранее Кадыров заявил о наказании военных, глумившихся над Кораном.
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