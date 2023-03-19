RV: тяжелораненый солдат ВС Украины попросил оператора БПЛА ВС России спасти его

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В распоряжении военных корреспондентов "Русской весны" появилось видео, снятое оператором российского беспилотника.

В ходе боя военнослужащий получил ранение в ногу и не мог передвигаться. Сослуживцы его бросили, покинув позиции. Беспилотник ВС России подлетел к солдату, и ВСУшник начал просить забрать его. Ногу он перевязал жгутом со знанием дела.

Военкоры сообщают, что к раненому вскоре направились российское бойцы, чтобы эвакуировать украинского солдата. Отмечается, что оператор дрона комментирует видео без злобы, как это обычно происходит со стороны противника.

Видео Pravda.Ru не публикует из морально-этических соображений.