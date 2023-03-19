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RV: тяжелораненый солдат ВС Украины попросил оператора БПЛА ВС России спасти его

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Силовые структуры

В распоряжении военных корреспондентов "Русской весны" появилось видео, снятое оператором российского беспилотника.

RV: тяжелораненый солдат ВС Украины попросил оператора БПЛА ВС России спасти его

В ходе боя военнослужащий получил ранение в ногу и не мог передвигаться. Сослуживцы его бросили, покинув позиции. Беспилотник ВС России подлетел к солдату, и ВСУшник начал просить забрать его. Ногу он перевязал жгутом со знанием дела.

Военкоры сообщают, что к раненому вскоре направились российское бойцы, чтобы эвакуировать украинского солдата. Отмечается, что оператор дрона комментирует видео без злобы, как это обычно происходит со стороны противника.

Видео Pravda.Ru не публикует из морально-этических соображений.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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