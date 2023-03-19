291-й полк отразил очередную попытку "мясного штурма" боевиков ВСУ в Запорожской области

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Запорожской области 291-й полк отразил ещё одну попытку "мясного штурма" националистов киевского режима.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Попытка номер 2. 291-й рота, там группа 22-я (бригады спецназа ГРУ), работаем!" — рассказывает русский солдат на фоне горящей вражеской техники.

Напомним, что украинская бронегруппа 19 марта пошла в атаку из города Орехова в сторону населённого пункта Токмак. Как и несколько дней назад попыта наступления отражена бойцами 291-го гвардейского мотострелкового орденов Александра Невского и Суворова полка.

Ранее сообщалось, что сегодняшняя новая попытка наступления на 291-й полк со стороны ВСУ провалилась.