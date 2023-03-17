Экипажи самых новых танков Т-90М "Прорыв" группировки "О" готовятся к бою с новыми танками альянса НАТО.
Подготовка экипажей "Отважных" проходит на одном из полигонов тыловой зоны специальной военной операции. Инструкторы обучают российских бойцов тактике и особенностям ведения боя с бронетехникой врага.
Командиры танков и операторы-наводчики тренируются отдавать целеуказания и вести стрельбу по мишеням из 7,62-мм зенитных пулемётов и 125-мм пушки на дистанции до 4 километров, механики-водители оттачивают управление Т-90М.
После завершения боевого слаживания бойцы приступят к выполнению задач в зоне СВО.
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