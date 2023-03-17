Экипажи российских новейших танков Т-90М готовятся к бою с танками НАТО

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экипажи самых новых танков Т-90М "Прорыв" группировки "О" готовятся к бою с новыми танками альянса НАТО.

Подготовка экипажей "Отважных" проходит на одном из полигонов тыловой зоны специальной военной операции. Инструкторы обучают российских бойцов тактике и особенностям ведения боя с бронетехникой врага.

Командиры танков и операторы-наводчики тренируются отдавать целеуказания и вести стрельбу по мишеням из 7,62-мм зенитных пулемётов и 125-мм пушки на дистанции до 4 километров, механики-водители оттачивают управление Т-90М.

После завершения боевого слаживания бойцы приступят к выполнению задач в зоне СВО.