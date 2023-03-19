Польский посол: если Киев потерпит поражение, в войну против России открыто вступит Польша

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Посол Польши во Франции назвал условие для вступления Варшавы в конфликт с Россией.

Если Киев потерпит поражение, то Польша открыто вступит в войну против России, заявил Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI.

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как тоже вступить в конфликт", — заявил дипломат.

Он назвал украинский кризис сражением в первую очередь за базовые ценности и культуру Запада, добавив, что их так важно отстоять именно поэтому.

Ранее сегодня появились сообщения, что под Бахмутом (Артёмовском) получил тяжёлые ранения польский наёмник.