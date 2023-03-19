Посол Польши во Франции назвал условие для вступления Варшавы в конфликт с Россией.
Если Киев потерпит поражение, то Польша открыто вступит в войну против России, заявил Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI.
"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как тоже вступить в конфликт", — заявил дипломат.
Он назвал украинский кризис сражением в первую очередь за базовые ценности и культуру Запада, добавив, что их так важно отстоять именно поэтому.
Ранее сегодня появились сообщения, что под Бахмутом (Артёмовском) получил тяжёлые ранения польский наёмник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.