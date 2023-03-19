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Польский посол: если Киев потерпит поражение, в войну против России открыто вступит Польша

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Силовые структуры

Посол Польши во Франции назвал условие для вступления Варшавы в конфликт с Россией.

Польский посол: если Киев потерпит поражение, в войну против России открыто вступит Польша

Если Киев потерпит поражение, то Польша открыто вступит в войну против России, заявил Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI.

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как тоже вступить в конфликт", — заявил дипломат.

Он назвал украинский кризис сражением в первую очередь за базовые ценности и культуру Запада, добавив, что их так важно отстоять именно поэтому.

Ранее сегодня появились сообщения, что под Бахмутом (Артёмовском) получил тяжёлые ранения польский наёмник.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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