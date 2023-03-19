Под Бахмутом получил тяжёлые ранения польский наёмник Мариуш Банасчик

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе города Часов Яр под Бахмутом (Артёмовском) во время обстрела получил тяжёлые ранения польский наёмник Мариуш Банасчик, воюющий на стороне ВСУ. Об этом сообщают польские СМИ.

Также отмечается, что за жизнь поляка борются сейчас врачи в одной из больниц Днепропетровска.

Вместе с наёмником в машине находился украинец Олег Беда, который получил лёгкие ранения.

Вчера советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в районе Часова Яра получили ранения два польских "волонтёра", которые якобы привезли гуманитарную помощь. Речь, очевидно, идёт именно об этом случае.