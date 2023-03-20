Автор проекта Wargonzo, военкор Семён Пегов оценил боевую обстановку на Угледарском направлении спецоперации.
По его словам, российские военнослужащие с помощью артиллерийских установок продолжают оказывать давление на гарнизон Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"В ходе наступательных действий им удалось занять новые позиции ближе к городу со стороны Никольских дач", — отметил военкор в соцсетях.
Пегов также добавил, что войска РФ регулярно открывают огонь по украинским позициям, расположенным в населённом пункте Большая Новосёлка.
Ранее корреспондент НТВ Михаил Чернов заявил об ожесточённых боях между ВСУ и армией России за Угледар. Как пояснил журналист, российские морпехи и мотострелки активно штурмуют украинские укрепрайоны в этой зоне боевых действий.
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