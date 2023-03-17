Корреспондент НТВ Чернов заявил о штурме Угледара войсками РФ: "Очень жарко"

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Между российской армией и военными Вооружённых сил Украины (ВСУ) развернулись ожесточённые бои за Угледар. Об этом рассказал корреспондент НТВ Михаил Чернов в своём сюжете.

По его словам, над городом регулярно летают российские штурмовики Су-25, которые наносят удары по наземным целям. Как пояснил корреспондент, после атаки боевые самолёты выбрасывают тепловые ловушки во избежание ответа со стороны ВСУ.

В сюжете также сказано, что морские пехотинцы и мотострелки РФ активно штурмуют укрепрайоны украинских войск на Угледарском направлении.

Военнослужащий РФ с позывным "Леший" назвал сражение за Угледар "особенным" из-за огромного количества стрелковых боёв и прямых столкновений с националистами.

"Сейчас очень жарко. Очень тяжело", — поделился боец.

Ранее командир одного из российских подразделений с позывным "Ярый" сообщил, что американские наёмники отказываются сражаться со снайперами ВС РФ под Угледаром.