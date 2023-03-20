Полковник Макгрегор: Артёмовск станет кладбищем ВСУ из-за принципов Зеленского

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артёмовск превратится в кладбище боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за ошибочных решений киевского режима. Об этом сообщил бывший советник руководителя Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский проигнорировал призывы Запада вывести войска из Артёмовска. Полковник считает, что официальный Киев планирует контратаку на этом направлении, рассчитывая на продолжение военной помощи со стороны НАТО.

"Украина сейчас находится на последнем издыхании", — подчеркнул Макгрегор в интервью Stephen Gardner.

Он также отметил, что Штаты не должны оказывать давление на украинскую армию. Как пояснил экс-советник главы Пентагона, если Зеленский не изменит тактику в Артёмовске, то этот город навсегда останется в истории как "кладбище ВСУ", заключил Макгрегор.

Ранее полковник заявил, что средняя продолжительность жизни украинских новобранцев на линии соприкосновения составляет три-четыре часа.