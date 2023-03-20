Бойцы РФ с помощью артиллерийских установок нанесли удары по гаубицам Д-30 и Мста-Б, а также по 120-миллиметровому миномёту Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении спецоперации.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомлённый источник, орудия вместе с боекомплектами были уничтожены в ночь на 20 марта в районе населённых пунктов Янтарное, Белозёрка и Днепровское под Херсоном.
Отмечается, что в общей сложности украинская армия потеряла 14 солдат, ещё 9 боевиков ВСУ получили ранения.
Ранее стало известно, что группа украинских спецназовцев попала в "огневой мешок" Вооружённых сил России в Херсонской области. Многие военнослужащие ВСУ, опасаясь ударов из российской артиллерии, спрятались в домах на берегу Днепра.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.