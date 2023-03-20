РИА Новости: артиллерия РФ уничтожила две гаубицы и миномёт ВСУ под Херсоном

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы РФ с помощью артиллерийских установок нанесли удары по гаубицам Д-30 и Мста-Б, а также по 120-миллиметровому миномёту Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомлённый источник, орудия вместе с боекомплектами были уничтожены в ночь на 20 марта в районе населённых пунктов Янтарное, Белозёрка и Днепровское под Херсоном.

Отмечается, что в общей сложности украинская армия потеряла 14 солдат, ещё 9 боевиков ВСУ получили ранения.

Ранее стало известно, что группа украинских спецназовцев попала в "огневой мешок" Вооружённых сил России в Херсонской области. Многие военнослужащие ВСУ, опасаясь ударов из российской артиллерии, спрятались в домах на берегу Днепра.