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РИА Новости: ВС России уничтожили украинскую технику под Марьинкой ракетой "Атака"

1:00
Силовые структуры

Российские войска поразили технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Марьинки, применив самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".

РИА Новости: ВС России уничтожили украинскую технику под Марьинкой ракетой "Атака"

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира тактической группы с позывным "Байкал", эти комплексы позволяют проводить разведывательные мероприятия и наносить удары по военному оборудованию Украины. Он отметил, что задача его расчёта заключается в том, чтобы избежать вклинивания танков ВСУ в оборонительную линию РФ.

По его словам, под Марьинкой российские военные использовали комплекс "Штурм-С", вооружённый ракетой "Атака".

Он добавил, что ВС РФ успешно поразили назначенные цели во время боя.

Ранее врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российская армия планомерно продвигается по Марьинке, несмотря на постоянный подвоз украинских резервов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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