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МК: Шурыгин заявил о предстоящей большой битве ВС России с ВС Украины весной 2023 года

1:39
Силовые структуры

На Западе говорят о том, что весеннее наступление ВСУ может стать решающей битвой. Военный аналитик Владислав Шурыгин объяснил в разговоре с "МК", почему оно может стать последним для Киева.

МК: Шурыгин заявил о предстоящей большой битве ВС России с ВС Украины весной 2023 года

Он отметил, что если эта попытка окажется неудачной, то ВСУ не получат больше вооружения в таком же объёме. Будет сделан упор на сохранение максимального уровня боеспособности ВСУ, то есть нахождение в обороне.

При провале наступления следующее может состояться только осенью. Однако неизвестно, каким будет моральное состояние военных.

"Поэтому на ближайшее наступление Киевом ставится очень много. Практически всё", — подчеркнул Шурыгин.

Он отметил, что впереди предстоит мощная битва. При этом со стороны ВС РФ ему бы хотелось видеть более интенсивные действия для срыва наступления ВСУ.

Шурыгин сообщил, что на фронт поступают техника, боеприпасы, вооружение. Однако армия России не старается сильно этому препятствовать.

"На стороне Украины НАТО и США со всей их организационной мощью. Это космическая, разведка, связь компьютеры, математические модели, высокоточное оружие и всё то, на что они делают ставку", — отмечает эксперт.

Армия РФ обладает обученным составом, превосходством в технике, артиллерии, эффективном командовании.

"В принципе, уже через десять дней после начала наступления будут понятны его основные итоги", — заключил Шурыгин.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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