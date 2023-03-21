Руководитель британской партии "Наследие" Дэвид Куртен указал на опасность затягивания вооружённого столкновения на Украине.
"Коллективный Запад должен принять меры", — написал политик в социальных сетях.
По его словам, странам необходимо снизить уровень напряжённости на Украине. Продолжение и "раздувание" конфликта вредит национальным интересам Запада, предупредил Куртен. Также он добавил, что боевые действия негативно сказываются на гражданах РФ и Украины.
Ранее эксперты Института изучения военных конфликтов США сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации значительно продвинулись в Артёмовске (Бахмуте) и под Авдеевкой.
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