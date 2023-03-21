Британский политик призвал Запад срочно принять меры для урегулирования конфликта на Украине

Руководитель британской партии "Наследие" Дэвид Куртен указал на опасность затягивания вооружённого столкновения на Украине.

"Коллективный Запад должен принять меры", — написал политик в социальных сетях.

По его словам, странам необходимо снизить уровень напряжённости на Украине. Продолжение и "раздувание" конфликта вредит национальным интересам Запада, предупредил Куртен. Также он добавил, что боевые действия негативно сказываются на гражданах РФ и Украины.

Ранее эксперты Института изучения военных конфликтов США сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации значительно продвинулись в Артёмовске (Бахмуте) и под Авдеевкой.