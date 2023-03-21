Появилось видео уничтожения бронетранспортёров альянса НАТО в Запорожской области

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты опубликовали видеозапись ликвидации бронетранспортёров военно-политического блока НАТО в Запорожской области.

По данным Telegram-канала "Звезды", армия РФ уничтожила боевые машины пехоты M2 Bradley и М113 противника. Во время попытки прорыва ВСУ использовали не только БМП, но и танки Т-72, отметили в СМИ. Журналисты добавили, что российские артиллеристы помешали украинским военным и уничтожили большую часть их средств.

Командир мотострелковой роты подчеркнул, что его личный состав поразил до 10 боевых машин пехоты. Как отметил военный, одной из БМП не хватило преодолеть 50 метров до опорного пункта.

Ранее корреспонденты "Русской Весны" рассказали о ликвидации бронетранспортёров M113/YPR-765 в Запорожской области.