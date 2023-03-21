Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) признали, что российские войска существенно продвинулись в Бахмуте (Артёмовске) и под Авдеевкой.
По их данным, ВС РФ добились успехов на юго-западе, севере Бахмута, а также на северо-западе города между населёнными пунктами Богдановка и Хромово. В районе Авдеевки российская армия продолжает наступать западнее Красногоровки. Также под контроль ВС РФ перешёл населённый пункт Степово.
"По-прежнему возможно, что наступление России может побудить Украину уйти из Бахмута и Авдеевки", — говорится в сводке ISW.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.