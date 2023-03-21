Аналитики ISW подтвердили продвижение ВС РФ в Бахмуте и под Авдеевкой

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) признали, что российские войска существенно продвинулись в Бахмуте (Артёмовске) и под Авдеевкой.

По их данным, ВС РФ добились успехов на юго-западе, севере Бахмута, а также на северо-западе города между населёнными пунктами Богдановка и Хромово. В районе Авдеевки российская армия продолжает наступать западнее Красногоровки. Также под контроль ВС РФ перешёл населённый пункт Степово.

"По-прежнему возможно, что наступление России может побудить Украину уйти из Бахмута и Авдеевки", — говорится в сводке ISW.