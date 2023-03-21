В ДНР российскими истребителями был сбит самолёт Су-25, принадлежащий Украине. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — сказано в сводке ведомства.
Также в Минобороны добавили, что за минувшие сутки российскими военными в зоне спецоперации был уничтожен 31 беспилотник ВСУ в небе ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
Помимо этого, ВС РФ удалось выполнить перехват трёх реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
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