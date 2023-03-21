В ДНР возле Никаноровки российскими ВКС был сбит украинский Су-25

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ДНР российскими истребителями был сбит самолёт Су-25, принадлежащий Украине. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — сказано в сводке ведомства.

Также в Минобороны добавили, что за минувшие сутки российскими военными в зоне спецоперации был уничтожен 31 беспилотник ВСУ в небе ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Помимо этого, ВС РФ удалось выполнить перехват трёх реактивных снарядов РСЗО HIMARS.