Перехват бомбардировщиков B-52 ВВС США российским Су-35 над Балтикой попал на видео

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пара американских бомбардировщиков B-52 была замечена в небе над Балтикой. Самолёты направлялись к российским границам, однако истребитель Су-35 был поднят для сопровождения B-52. В результате успешного манёвра бомбардировщики ВВС США удалились от границы, а Су-35 вернулся на место базирования.

В Telegram-канале Fighterbomber опубликованы фото и видео перехвата американских бомбардировщиков. Судя по кадрам, снимки были сделаны пилотом Су-35.