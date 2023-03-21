Пара американских бомбардировщиков B-52 была замечена в небе над Балтикой. Самолёты направлялись к российским границам, однако истребитель Су-35 был поднят для сопровождения B-52. В результате успешного манёвра бомбардировщики ВВС США удалились от границы, а Су-35 вернулся на место базирования.
В Telegram-канале Fighterbomber опубликованы фото и видео перехвата американских бомбардировщиков. Судя по кадрам, снимки были сделаны пилотом Су-35.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.