Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сообщил, что американские власти всё ещё не планируют передавать Киеву военные самолёты.
"Сейчас мы не изучаем поставку Украине истребителей F-16", — сказал политик в эфире телеканала MSNBC.
Чиновник добавил, что Вашингтон считает приоритетом отправку техники, которая необходима ВСУ в ближайшие месяцы. Как отметил Кирби, речь идёт об артиллерии, снарядах и средствах противовоздушной обороны.
Ранее официальные представители Минобороны РФ сообщили, что армия России сбила в Донецкой Народной Республике штурмовик противника Су-25.
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