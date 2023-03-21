В Белом доме предупредили, что США не планируют поставлять Украине истребители

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сообщил, что американские власти всё ещё не планируют передавать Киеву военные самолёты.

"Сейчас мы не изучаем поставку Украине истребителей F-16", — сказал политик в эфире телеканала MSNBC.

Чиновник добавил, что Вашингтон считает приоритетом отправку техники, которая необходима ВСУ в ближайшие месяцы. Как отметил Кирби, речь идёт об артиллерии, снарядах и средствах противовоздушной обороны.

Ранее официальные представители Минобороны РФ сообщили, что армия России сбила в Донецкой Народной Республике штурмовик противника Су-25.