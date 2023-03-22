Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь — это часть информационно-психологической войны, следует из заявления депутата Госдумы Дмитрия Белика.
По его словам, киевский режим с помощью подобной агрессии хочет запугать гражданских. Однако он считает, что украинскому руководству не хватит на это "ни ума, ни средств". Как пояснил парламентарий, Киев и его партнёры из западных стран планируют создать "ощущение угрозы", надеясь, что "Севастополь выйдет с поднятыми руками".
Белик убеждён: Украина не сможет достичь своих целей, ведь севастопольцы отличаются стойким характером и высоким боевым духом.
"Видимо, две обороны Севастополя Запад ничему не научили", — подчеркнул депутат в беседе с РИА Новости.
Кроме того, он добавил, что ВС России в любой момент отразят все удары украинских боевиков с разных направлений.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нападении морских БПЛА ВСУ на город. При этом он отметил, что Черноморский флот РФ отбил атаку.
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