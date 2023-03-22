Полковник Тимошенко назвал рубеж Славянск-Краматорск самым сложным для войск ВС России в зоне СВО на Украине

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На линии Славянск-Краматорск ВСУ выстроили серьёзные укрепления. Но российским войскам необходимо пройти этот сложный рубеж, чтобы дальше двинуться на Харьков, заявил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Он отметил в беседе с URA.RU, что стремление ВС РФ взять Артёмовск понятно, так как после него открывается линия Славянск-Краматорск, которую называют линией Маннергейма, где укрепрайоны "налеплены" один на другой.

"Нашим противникам очень не хочется, чтобы мы её взяли или хотя бы окружили, отсекли и так далее, потому что это выход на Харьков, с одной стороны. А с другой — эти освободившиеся войска пойдут на Украину, туда, где такой плотной застройки нет. Там не за что зацепиться обороняющимся", — сказал Тимошенко.

Также полковник считает, что Авдеевку ждёт сценарий Артёмовска. ВСУ в городе залили укрепления бетоном, поэтому придётся постараться, заключил собеседник издания.