На линии Славянск-Краматорск ВСУ выстроили серьёзные укрепления. Но российским войскам необходимо пройти этот сложный рубеж, чтобы дальше двинуться на Харьков, заявил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.
Он отметил в беседе с URA.RU, что стремление ВС РФ взять Артёмовск понятно, так как после него открывается линия Славянск-Краматорск, которую называют линией Маннергейма, где укрепрайоны "налеплены" один на другой.
"Нашим противникам очень не хочется, чтобы мы её взяли или хотя бы окружили, отсекли и так далее, потому что это выход на Харьков, с одной стороны. А с другой — эти освободившиеся войска пойдут на Украину, туда, где такой плотной застройки нет. Там не за что зацепиться обороняющимся", — сказал Тимошенко.
Также полковник считает, что Авдеевку ждёт сценарий Артёмовска. ВСУ в городе залили укрепления бетоном, поэтому придётся постараться, заключил собеседник издания.
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