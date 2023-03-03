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Любовь Степушова

Взятие Артёмовска — шаг к победе над "партией Украины" в США

4:23
Силовые структуры » Министерство обороны

Уже можно говорить о том, что Артёмовск, фактически, окружён. Вывод ВСУ из города подтверждают украинские источники. Значение взятия россиянами города огромно.

Взятие Артёмовска — шаг к победе над "партией Украины" в США

Боеспособные части ВСУ уходят из Артёмовска

Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник в офисе президента (ОП) сообщает, что из Бахмута (Артёмовска) Киев выводит все профессиональные группировки ВСУ, оставляя оборонять город мобилизованных, которых "не жалко". А профессионалов в армии уже не так много, "их цена на вес золота", добавляет автор. Сейчас они подрывают мосты вокруг города и пытаются частично минировать пути отхода.

Другой украинский Telegram-канал "Картель" указывает, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский уже покинул Артёмовск, как и "почти весь офицерский состав".

"Бахмутовская мясорубка подходит к концу. ВСУ потеряли очень много сил и техники для удержания города", — пишет канал.

Евгений Пригожин подтвердил в пятницу, что Артёмовск "фактически окружён" и обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой "вывести из города стариков и детей".

Глава ЧВК Вагнер показал пленных — двух очень молодых дрожащих юношей и пожилого мужчину из числа мобилизованных, которых оставили удерживать позиции в городе, чтобы ценой их жизней успеть вывести из города кадровые воинские части.

Вчера один из ЛОМов ВСУ, военный из аэромобильной разведки с позывным "Мадьяр", сообщил, что получил задачу оставить город. То есть, дроны уже не будут нападать и защищать солдат ВСУ.

CNN, со ссылкой на украинские власти, сообщает, что до Бахмута всё ещё можно добраться по грунтовым дорогам и полям, но мост, соединяющий город с поселком Хромово (Артёмовское) на трассе на Часов Яр, через который идёт снабжение ВСУ, взорван.

Взятие Артёмовска приведёт к ослаблению "партии Украины" в США

В политическом аспекте из Артёмовска создали медийный образ неприступной крепости. Зеленский, будучи в Вашингтоне, сравнил бои за город с битвой при Саратоге — первой крупной победой американцев над англичанами в войне за независимость. Исходя из такой аналогии, ВСУ должны непременно были одержать под Бахмутом победу, но теперь её не будет.

Китаевед Николай Вавилов пишет в Telegram, что это послужит триггером для смены внутриполитической повестки в США: "тайваньская" партия может получить превосходство над "украинской" партией, позиции которой слабеют от месяца к месяцу. Тайваньскую повестку прочно эксплуатируют республиканцы, и демократам придётся быть более решительными в своих шагах по Тайваню после условного "Бахмута".

Зрада в Бахмуте потребует перемоги в Приднестровье

Во внутренней повестке Украины встанет вопрос, зачем были нужны огромные потери, если теперь выяснится, что город "не имел особого стратегического значения".

Выход могут в Киеве найти простой — атаковать Приднестровье ради очередной перемоги, которая затмит зраду в Артёмовске.

Куда дальше двинутся штурмовики Пригожина?

С военной точки зрения, военные эксперты говорят, что после взятия Бахмута, россияне на западе захватят главенствующие высоты и оттуда в бинокль будут видеть главные опорные пункты украинской армии на линии Славянск-Краматорск. Также можно идти на Северск с замыканием котла, что лишит ВСУ возможности контратаковать на Лисичанском направлении и на Сватово в ЛНР.

Как пишет украинский военный в Telegram, если армия РФ "проломит нашу линию обороны Славянск — Краматорск, им даже миллиона китайских добровольцев не понадобится".

Читайте по теме: Васильев: сегодня, возможно, Артёмовск будет взят

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы днр всу война армия бахмут евгений пригожин владимир зеленский
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