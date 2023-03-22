Шурыгин: военная неудача будущего наступления ВСУ станет фатальной для Киева

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ столкнётся с серьёзной проблемой во время весеннего контрнаступления — российские резервы развёрнуты в тыловых районах на всех направлениях, которые находятся под угрозой удара. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Также киевское руководство осознаёт, что российская сторона полностью превосходит украинскую армию в авиации, подчеркнул специалист.

"Этот фактор может стать фатальным, как только части ВСУ выйдут из-под своего "зонтика" ПВО и окажутся на открытой местности в наступающих порядках", — предупредил Шурыгин.

Кроме того, украинскому командованию противостоят самые опытные генералы ВС РФ. Всё руководство спецоперации находится под контролем начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова, и Киев не сможет "переиграть" такого противника, даже с полной поддержкой НАТО, убеждён Шурыгин.

"Военная неудача будущего наступления может стать фатальной для военной машины ВСУ", — подчеркнул эксперт.

Для накопления необходимых ресурсов Украине потребуются месяцы, миллиарды долларов, вооружение и солдаты. Из-за этого командование ВСУ нервничает и переносит сроки начала наступления.

"США, как надсмотрщики в цирках древнего Рима, бичами гонят своих "зверей" — ВСУ — вперёд. Американцы в этой битве не рискуют ничем", — заявил Шурыгин в своём Telegram-канале.