Капитан Дандыкин назвал признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению

Украинские боевики стягивают на территорию Донбасса большое количество танков. Боевые машины ВСУ эффективно уничтожаются российскими войсками, однако появление военной техники может говорить о том, что армия киевского режима пытается перехватить инициативу на поле боя. Об этом заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Эксперт убеждён, что стягивание бронетехники к передовой свидетельствует о скором начале контрнаступления.

"Где именно, понять нелегко, но это может быть Запорожское направление или Харьковское, где под Купянском идут бои", — отметил Дандыкин в интервью "Известиям".

Капитан подчеркнул, что боевые действия стали более интенсивными сразу на нескольких участках фронта. На данный момент тяжёлые столкновения идут в районе Авдеевки, Артёмовска, Марьинки и Угледара.

"Противник несёт большие потери, прежде всего, в артиллерии, что очень важно. Включая натовские образцы", — указал Дандыкин.