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Армия Украины обстреляла село Борисовка Белгородской области

0:59
Силовые структуры

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Борисовка. Известно, что оно находится на территории Волоконовского района.

Армия Украины обстреляла село Борисовка Белгородской области

По данным российского чиновника, большая часть боеприпасов ВСУ рухнула на сельскохозяйственное предприятие. Как сообщил глава региона, в результате обстрела погиб сторож.

"Осколками снарядов повреждены три частных домовладения: выбиты окна и посечены фасады", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Вместе с этим губернатор сообщил о нарушении электро- и газоснабжения в селе. Политик добавил, что руководитель района Сергей Бикетов и оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее МЧС по Белгородской области призвало жителей посёлка Горьковский спрятаться в укрытиях. Причиной послужил обстрел со стороны украинской армии.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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