Глава Белгорода Валентин Демидов посетил место падения обломков ракеты и оценил последствия ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город, передаёт bel.ru.
Как пояснил мэр, в результате ЧП пострадали квартиры мирных жителей, административное здание и торговый центр. Он пообещал гражданам помочь с восстановлением помещений, в том числе с установкой нового остекления.
"Строительные бригады выехали", — подчеркнул Демидов.
Кроме того, мэр согласовал ход аварийных работ с руководством торгового центра.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении нескольких зданий в регионе после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью.
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