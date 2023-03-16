Мэр Белгорода Демидов побывал на месте падения обломков ракеты после ночной атаки ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Белгорода Валентин Демидов посетил место падения обломков ракеты и оценил последствия ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город, передаёт bel.ru.

Как пояснил мэр, в результате ЧП пострадали квартиры мирных жителей, административное здание и торговый центр. Он пообещал гражданам помочь с восстановлением помещений, в том числе с установкой нового остекления.

"Строительные бригады выехали", — подчеркнул Демидов.

Кроме того, мэр согласовал ход аварийных работ с руководством торгового центра.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении нескольких зданий в регионе после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью.