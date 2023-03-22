Российские военные нанесли удар по территории аэродрома Школьный в районе Одессы. В результате уничтожено два ангара с вооружением и военной техникой украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России в среду.
В сводке ведомства также говорится об уничтожении вертолёта Ми-8 вооружённых сил Украины. В Запорожской области уничтожен склад топлива для 102-й бригады теробороны.
Ранее вчера военкоры сообщили об ударе возмездия по аэродрому Школьный в Одессе, откуда беспилотники ВСУ вылетели атаковать Джанкой.
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В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.