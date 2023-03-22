Минобороны: ударом по аэродрому в Одессе поражено вооружение и военная техника ВСУ

Российские военные нанесли удар по территории аэродрома Школьный в районе Одессы. В результате уничтожено два ангара с вооружением и военной техникой украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России в среду.

В сводке ведомства также говорится об уничтожении вертолёта Ми-8 вооружённых сил Украины. В Запорожской области уничтожен склад топлива для 102-й бригады теробороны.

Ранее вчера военкоры сообщили об ударе возмездия по аэродрому Школьный в Одессе, откуда беспилотники ВСУ вылетели атаковать Джанкой.