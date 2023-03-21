Ракеты ВС РФ бьют по аэродрому в Одессе, с которого дроны вылетели атаковать Джанкой

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетный удар возмездия нанесён по по аэродрому в Одессе, с которого беспилотные аппараты ВСУ вылетели атаковать российский Джанкой.

Об этом со ссылкой на местные ресурсы сообщают военные корреспонденты "Русской Весны". Сообщается о прилёте по аэродрому "Школьный".

Ранее в Интернете появлялись кадры с полетом беспилотников типа Mugin-5, которые стали часто пытаться атаковать полуостров Крым.

Также на данный момент в сторону Украины летят наши БПЛА-камикадзе "Герань". В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.